محلب: القاهرة الخديوية لا تقل أهمية عن العاصمة باريس

المهندس إبراهيم محلب



أحمد علي:



إكد إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، أن المنطقة الخديوية بالقاهرة، تعد ثروة غير مستغلة، مشيرا إلي أنها لا تقل عن العاصمة الفرنسية باريس.



وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح مبني لا فينوز التاريخي، أن المنطقة الخديوية هي الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط.



وأوضح أن جدوي الاستثمار في المباني التاريخية بمنطقة وسط البلد مرتفعة للغاية، مؤكداً ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات، خلال الفترة المقبلة.

