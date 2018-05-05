مليار جنيه استثمارات شركة الإسماعيلية لتطوير وسط البلد

الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية

أحمد علي



كشف كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، عن بلوغ حجم استثمارات شركته- المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بمنطقة وسط البلد- مليار جنيه.



وأضاف شافعي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح مبني لا فينواز - أول مبني تاريخي صديق للبيئة- أن شركته بدأت برأسمال قدره 380 مليون جنيه.