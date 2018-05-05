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بورصة وشركات
الإسماعيلية تضخ 200 مليون جنيه لتطوير وسط البلد
السبت 05 مايو 2018 02:33 م
الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
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الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
أحمد علي:
كشف كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، أن شركته ستضخ نحو 200 مليون جنيه لتطوير مبانيها بمنطقة وسط البلد.
وأضاف شافعي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح مبني لا فينواز - أول مبني تاريخي صديق للبيئة- أن شركته اشترت نحو 23 مبني بإجمالي مساحة 76 ألف متر.
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