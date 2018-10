أوليكس تطلق خطة شاملة للتوسع وتطوير خدماتها‎

المال ـ خاص:كشفت مجموعة أوليكس لخدمات الأعلانات المبوبة إلكترونية عن إعداد خطة شاملة للتوسع وتطوير خدماتها ‎ في مصر بما يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع التجارة الإلكترونية.‎وتشتمل خطة التوسع والتطوير التي ينتظر أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة القصيرة المقبلة على عدد من المحاور لعل أهمها: محور تشجيع الابتكار في مجال التجارة الالكترونية، محور تطوير حلول جديدة لدعم كل من صناعات التطوير العقاري والسيارات خاصة وأن إجمالي عدد المستخدمين شهريا عبر منصة "أوليكس " يصل إلى 3.3 مليون مستخدم ( 1.5مليون في مجال العقارات و1.8 مليون مستخدم في قطاع السيارات) ، هذا بجانب محور حماية المستهلك من الإعلانات المضللة وتشجيع الدفع الإلكتروني.‎وأكدت دينا جبران المدير العام لـ"اوليكس مصر"، أن الفترة المقبلة ستشهد "تكثيف لمشاورات أوليكس مع شركائها في الحكومة المصرية والقطاع الخاص بهدف تفعيل خطط عمل محددة وحلول جديدة ومبادرات مشتركة لدعم محاور الخطة المختلفة مشيرة إلى أهمية دعم الدولة لصناعة تكنولوجيا الإعلانات المبوبة الإلكترونية نظرا لما تقدمه من دعم لحركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشغيل الشباب خاصة وأن إجمالي عدد الإعلانات المتداولة عبر منصة أوليكس وحدها يصل إلى 1.2 مليون إعلان شهريا ".‎وأشاد عبد الله طوقان، المدير الاقليمي للعلاقات العامة، "بالثورة التنظيمية والتشريعية التي تشهدها مصر في مجال التجارة الالكترونية وحماية المستهلك" مؤكدا سعى "أوليكس" للعمل مع الشركاء الحكوميون وعلى رأسهم "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تفعيل إستراتيجية مصر الوطنية للتجارة الالكترونية بجانب التعاون مع جهاز حماية المستهلك لتفعيل القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب المصري" وذلك بالإضافة إلى البنك المركزي المصري لتشجيع الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي خاصة وأن عدد المستخدمين لمنصة "أوليكس " يصل إلى 6 مليون مستخدم شهريا ".Click here to Reply or Forward