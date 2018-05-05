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سيـــاســة
نظر طعن أوبر وكريم على حكم منع نشاطهما.. 12 مايو
السبت 05 مايو 2018 01:37 م
أوبر
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أوبر
نجوى عبد العزيز
قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل 4 طعون المقامة من شركة أوبر وكريم المختصة بالنقل الجماعي، تطالب من خلاله ببطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف نشاط الشركة ووقف عملها في مصر لجلسة 12 مايو الجاري.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظًا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وحضر عدد من المحامين عن شركتي أوبر وكريم، وعدد من سائقي التاكسي الصادر لهم الحكم، اختصم الطعن كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
أوبر
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