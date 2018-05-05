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اقتصاد وأسواق
المصلحي يتوعد محتكري الأرز
السبت 05 مايو 2018 12:55 م
وزير التموين المصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين المصيلحي
الصاوي أحمد:
أكد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأرز ليس محصولا تموينيا مثلا القمح والسكر، مشير إلي أن الوزارة تلتزم بشراء القمح والقصب من المزارعين المحليين.
وهدد وزير التموين محتكري الأرز، قائلا سيكون لنا تعامل لردعهم، مضيفا أنه يوجد احتياطي استراتيجي من جميع المحاصيل والسلع التمونية، وأهم السكر والزيت والأرز والسمن.
جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال افتتاح موسم القمح بالفيوم برفقة وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، عبد المنعم البنا ومحافظ الفيوم وعدد كبير من القيادات.
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