المصيلحي: مستحقات توريد القمح مليار جنيه أسبوعيًا

وزير التموين المصيلحي

الصاوي أحمد



أكد علي المصيلحي، وزير التموين، أنه سيتم استلام مليار جنيه من وزارة المالية أسبوعيًا، نظير سداد مستحقات توريد القمح.



وأضاف المصيلحي، خلال افتتاح موسم القمح بالفيوم، برفقة وزير الزراعة، اليوم السبت، أن سعر القمح المحلي يحقق مكسبًا للمزارع المصري، وتم بحث ذلك مع وزارة الزراعة ولا يوجد أي ظلم للفلاح، لأن ذلك السعر يماثل نظيرة العالمي في الجودة والسعر.



وأوضح المصيلحي، أن حجم مستحقات القمح هذا العام تقدر بقيمة 16 مليار جنيه، نظير استلام 4 ملايين طن.