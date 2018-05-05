جمعية الخبراء الاكتواريين تعتمد ميزانية 2017.. الأربعاء

تأمين

مروة عبد النبى



تعقد جمعية الخبراء الاكتواريين جمعيتها العمومية، الأربعاء المقبل -الموافق 9 مايو الجاري- لمناقشة واعتماد ميزانية عام 2017.



وقرر مجلس إدارة الجمعية، في جلسته المنعقدة 4 إبريل الماضي، تشكيل عدد من اللجان وذلك لتفعيل دور الجمعية، وقرر إنشاء لجنة للأنشطة للعمل على وضع وتنفيذ خطة لأنشطة الجمعية خلال عامي 2018 و2019.



وإلى ذلك، إنشاء ثلاث لجان في تخصصات تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات وصناديق التأمين والمعاشات بهدف العمل على تنمية وتطوير المهنة في هذه المجالات، والتعاون مع الهيئة، بعد ذلك لإقرار ما يتم التوصل إليه من خلال هذه اللجان.



وشكل مجلس إدارة الجمعية، في جلسته المنعقدة في 2 مايو الجاري، عضوية هذه اللجان لتبدأ عملها خلال الأسابيع القليلة القادمة بوضع إطار لعملها، وخطة العمل المقترحة لكل لجنة خلال عامي 2018 و2019 ليعتمدها مجلس الإدارة ومن ثم تبدأ اللجان عملها المرتقب.



جدير بالذكر أن جمعية الخبراء الاكتواريين قد تأسست في عام 1999، برئاسة الراحل الدكتور فتحي محمد إبراهيم، وهي عضو في الجميعة الدولية للخبرة الاكتوارية، وتهدف الجمعية بالأساس إلى تنظيم وتنمية وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية بمصر.