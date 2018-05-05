أسعار الدواجن تواصل الصعود.. والكيلو يلامس 31 جنيهًا

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها فى السوق المحلية، اليوم السبت، لتسجل 31 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 -أمس- و35 للساسو، 37 للبلدى، 48 للرومى، و45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 33 و34 جنيهًا.



واستقرت أسعار اللحوم بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



وتراوحت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و25 للبلطى، و50 للمكرونة، وأسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.