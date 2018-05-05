حواس يتوقع وجود مقبرة زوجة توت غنخ آمون بوادي القرود

زاهي حواس

دعاء محمود



قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إن هناك احتمالية كبيرة لوجود مقبرة زوجة توت عنخ آمون "عنخ اس آمون"، بمنطقة وادي القرود بالبر الغربي، حيث تجرى البعثة الأثرية حفريات للكشف عن ما تحويه تلك المنطقة الواعدة، إذ تعد واحدة من أهم المناظر المكتملة الألوان للقرود.



وأضاف حواس، خلال كلمته بمؤتمر توت عنخ آمون الرابع، الذي ينظمه المتحف المصري الكبير على مدار 3 أيام، أن الشواهد تشير إلى وجود مقابر ملكية لم يتم اكتشافها بعد، موضحاً أن من أعظم لحظات حياته فتح تابوت توت عنخ آمون، وبسببها تعرض للهجوم.