أوراسكوم تتصدر أنشط 5 شركات بالبورصة اﻷسبوع الماضي

البورصة المصرية

أسماء السيد:



تصدرت شركة "أوراسكوم الاتصالات واﻹعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة الشركات الأنشط بالبورصة المصرية من حيث كمية التداول، وذلك خلال اﻷسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 368.5 مليون ورقة مالية بقيمة 320.1 مليون جنيه .



وجاء في الترتيب الثاني، مجموعة عامر القابضة – عامر جروب" بكمية 97.6 مليون ورقة مالية بقيمة 360 مليون جنيه، تلاها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم 96.7 مليون ورقة مالية بقيمة 259.3 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم 88.5 مليون ورقة مالية بقيمة 211 مليون جنيه، وأخيرًا "مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب" بكمية تداول 69.3 مليون ورقة مالية بقيمة 266 مليون جنيه .



وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة 530 نقطة، متراجعا 2.89% إلى مستوى 17833 نقطة، خلال الفترة ذاتها ، وذلك بضغط بيعي للمستثمرين المصريين.



على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.49% ليسجل مستوى 879 نقطة، كما صعد مؤشر "egx100" الأوسع نطاقا 0.07% ليصل إلى 2293 نقطة.



وذكر تقرير صادر، عن إدارة البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، تراجع قيم التداولات بحوالي 2 مليار جنيه، لتسجل 6.8 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه، وحقق الأجانب صافي شراء قدره 419.87 مليون جنيه، والعرب 157.27 مليون جنيه.



