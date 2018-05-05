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رياضة
حسام البدري: التعادل مع الترجي نتيجة غير مرضية
السبت 05 مايو 2018 01:04 ص
حسام البدري
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حسام البدري
وكالات:
قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن نتيجة التعادل مع فريق الترجي التونسي غير مرضية الجهاز الفني.
وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب إستاد الجيش المصري ببرج العرب في إطار المباراة الافتتاحية للفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأكد حسام البدري، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن الجهاز الفني كان يأمل في الفوز بنقاط اللقاء، معربا عن رضاه على آداء لاعبي فريقه رغم التعادل مع الترجي.
وكشف البدرى عن سبب تأخره في اجراء التغييرات خلال اللقاء، مشيرا إلى أن تأخر التغييرات يرجع إلى تخوف الجهاز الفني من تعرض اللاعبين للإصابة مما قد يسبب أزمة للفريق بسبب الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإصابة.
وقال «كنا نعلم جيدا أن المباراة لن تكون سهلة لذلك دخلنا اللقاء بتركيز شديد ورغبة حقيقية في تحقيق الفوز، وكان هناك حرص شديد من جانب اللاعبين على تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى داخل المستطيل الأخضر».
وتحفظ المدير الفني للأهلي على أداء حكم بعد إلغاء هدف لمهاجم الفريق مروان محسن بداعي التسلل، وقال «هناك شيء غير مفهوم في الأمر، فنفس الحكم قام بإدارة مباراة الفريقين بالنسخة الماضية على الملعب نفسه».
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