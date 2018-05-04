إسرائيل تنسحب من السباق على مقعد بمجلس الأمن

وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان

رويترز



قال مصدر بالأمم المتحدة لرويترز إن اسرائيل انسحبت اليوم الجمعة من المنافسة مع ألمانيا وبلجيكا على مقعدين بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي 2019-2020 لضعف فرصها في الفوز.



ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا، الشهر القادم لاختيار 5 أعضاء جدد لفترة عامين تبدأ في الأول من يناير 2019.



وكانت إسرائيل وألمانيا وبلجيكا تتنافس على مقعدين مخصصين لمنطقة أوروبا الغربية ومجموعة إقليمية أخرى.

