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WHO تنصح بعدم تناول دهون مشبعة أكثر من 10%
الجمعة 04 مايو 2018 08:11 م
تناول الدهون والنشويات
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تناول الدهون والنشويات
خالد بدر الدين
طالبت منظمة الصحة العالمية WHO اليوم الجمعة ولأول مرة منذ عام 2002 البالغين والأطفال ألا يتناولوا أكثر من 10 % من السعرات الحرارية اليومية في شكل دهون مشبعة، مثل الموجودة في اللحم والزبد و1 % فقط من الدهون المتحولة وذلك للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وذكرت وكالة رويترز أن مسودة توصيات المنظمة التى أصدرتها اليوم تستهدف الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية وعلى رأسها أمراض القلب، التي يعتقد أنها مسؤولة عن 72 % من عدد الوفيات السنوية في العالم والذي يبلغ نحو 54.7 مليون حالة وفاة و كثير منها قبل سن السبعين عاما.
وقال ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﺮاﻧﻜﺎ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ بمنظمة الصحة العالمية ”تعد الأنظمة الغذائية التي تتضمن أحماضا دهنية مشبعة ومتحولة مصدر قلق خاص لأن تناولها بمعدلات كبيرة مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأن توصيات المنظمة تعتمد على أدلة علمية تم التوصل إليها بعد دراسة استمرت 15 عاما.
وتوجد الدهون المشبعة في أطعمة من مصادر حيوانية مثل الزبد وحليب الأبقار واللحم والسلمون وصفار البيض، وأيضا في بعض المنتجات المستخلصة من نباتات مثل الشيكولاته وزبدة الكاكاو وجوز الهند وزيت النخيل.
أما الدهون المتحولة فموجودة بشكل طبيعي في اللحوم ومنتجات الألبان ولكن مصدرها الرئيسي صناعي وتوجد في الأطعمة المخبوزة والمقلية مثل البطاطا (البطاطس) والدوناتس والمقرمشات والزيوت المهدرجة جزئيا والدهون التي تستخدمها عادة المطاعم والباعة الجائلون.
وقالت المنظمة إن إجمالي الدهون التي يتم استهلاكها يجب ألا يتعدى 30 % من إجمالي الطاقة التي يحصل عليها الفرد لتجنب الإصابة بالبدانة التى تعد سببا للعديد من الأمراض الخطيرة أو اكتساب وزن زائد غير صحي.
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