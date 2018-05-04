تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 645 جنيها

الذهب

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، انخفاضا بنحو 1 جنيه في نهاية التعاملات اليوميه، نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميا.



وسجل عيار 21 اليوم، نحو 645 جنيها للجرام بدلا من 646 جنيها، فيما سجل عيار ١٨ قيمة 552 جنيها، وسجل عيار ٢٤ نحو 737 جنيها بدلاً من 738 جنيها أمس ، وتراجعت الأوقية لتسجل 1310 دولارات بدلا من 1315 دولارا.



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5158 جنيها، بدلا من 5168جنيها أمس.

