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ثقافة وفنون
«نخب ثانى» و«مصور بغداد» يحصدان ذهب مهرجان سينما الشباب بدمشق
الجمعة 04 مايو 2018 07:11 م
مصور بغداد
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مصور بغداد
أحمد حمدي
اختتمت مساء أمس، بالعاصمة السورية دمشق، فعاليات مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدورته الخامسة، وحصد الفيلم القصير "نخب ثاني" الجائزة الذهبية لمسابقة دعم الشباب، بالإضافة لجائزة أفضل سيناريو، فيما حصد فيلم "مصور بغداد" للمخرج العراقي مجد حميد، الجائزة الذهبية في مسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة، وفاز فيلم المخرج المصري أحمد نادر «ونس» بجائزة أفضل إخراج.
تكونت لجنة مسابقة دعم سينما الشباب، من الناقد السينمائي المصري مصطفى الكيلاني، ومدير البرمجة بمهرجان قرطاج نورس الرويسي، والنجمة السورية أمل عرفة، وترأسها النجم السوري أيمن زيدان.
فيما ترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الاحترافية، الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية، وعضوية المخرجة الهراقية عايدة شليفر، والكاتبة السورية نهلة كامل.
المهرجان نظمته وزارة الثقافة المؤسسة العامة للسينما، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس.
عرض خلال المهرجان 29 فيلمًا من إنتاج الموسم الخامس لمشروع دعم سينما الشباب، إضافة إلى 23 فيلمًا بمسابقة الأفلام الاحترافية القصيرة، كما تضمن تظاهرة الأفلام الطويلة للألفية الثالثة التي حصلت على جوائز عالمية.
حضر حفل الختام وزير الثقافة السوري محمد الأحمد، ووزير الإعلام عماد سارة والمدير العام للمؤسسة العامة للسينما مراد شاهين، والسفير المصري بدمشق الدكتور محمد ثروت سليم، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في سوريا.
أما باقي جوائز المهرجان، فكانت كالتالي: في مسابقة كدعم الشباب، حصل فيلم «آدم» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، إخراج إيفا عبدو ومحمد مرادي، وذهبت الجائزة البرونزية لفيلم «30 كم من دمشق» إخراج محمد عبيد وذو الهمة بدران، وكانت الجائزة الفضية لفيلم «رسالة غير كافية» إخراج مجد شيبان وزكي الشيباني.
وجوائز لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الاحترافية، كانت جوائزها كالتالي: شهادة تنويه للفيلم السوري «حكاية من مراكز الإيواء» إخراج غسان شميط، وكذلك شهادة تنويه للفيلم التونسي «فراشة» إخراج عصام بوقرة تونس.
وحصد جائزة أفضل سيناريو الفيلم العراقي «الشيخ نويل» من إخراج سعد العصامي، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم السوري «يوم من 365 يوم» إخراج أوس محمد.
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