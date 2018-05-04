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سيـــاســة
الخارجية: مصر ليست المقصودة بإرسال قوات عربية إلى سوريا
الجمعة 04 مايو 2018 01:35 م
مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو
أخر الأخبار
مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو
المال - خاص
أوضح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن التصريح حول إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا، جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلي سوريا.
جاء ذلك رداً على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية سامح شكرى خلال ندوة الأهرام يوم الأربعاء ٢ مايو الجارى، والتي أشار فيها إلي أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.
وأضاف أبو زيد أن المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفة للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأى شكل من الأشكال على مصر.
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