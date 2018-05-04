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عقـــارات
مدبولي وعبد الحميد يتابعان مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة
الجمعة 04 مايو 2018 10:32 ص
مدبولي وعبد الحميد يتابعان مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة
أخر الأخبار
مدبولي وعبد الحميد يتابعان مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة
بدور إبراهيم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، اجتماعاً بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها بمحافظة القاهرة لتطوير ونقل سكان المناطق العشوائية، وكذا بحث توفير التمويل اللازم لاستكمال عدد من المشروعات التى يتم الانتهاء من تنفيذها حالياً.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأنه تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة، والتى تبلغ حجم الاستثمارات التى تم ضخها بها 8 مليارات و575 مليون جنيه، موضحاً أن هناك 11 مشروعاً لإعادة تسكين قاطنى المناطق غير الآمنة بالمحافظة، وهى (مشروع الأسمرات 1 - مشروع الأسمرات 2 - مشروع الأسمرات 3 - روضة السيدة - المحروسة 1 و2 - مشروع معاً لتطوير العشوائيات - مشروع أرض الخيالة - مشروع أرض مصنع 18 الحربي - مشروع أهالينا - تطوير مثلث ماسبيرو - المنيل القديم).
وأكد وزير الإسكان أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من المشروعات المنفذة، وكذا الحفاظ على هذه الاستثمارات التى تم ضخها، بعد تسليم الوحدات للمواطنين، خاصة أن الدولة أنشأت مجتمعات سكنية حضارية، تضم مختلف الخدمات، وتوفر جودة الحياة لساكنيها.
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