رسائل رئيس الضرائب للمتهربين .. هل تسبق إجراءات جديدة؟

عماد سامي

مها أبوودن



وجه عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب، انتقادات حادة للمتهربين من أصحاب أنشطة المهن الحرة ومن يساعدهم من المحاسبينعلى مدار اليومين الماضيين، واستعرض عددا من الوقائع التى ثبت من خلالها مدى فداحة تهرب هذه الفئة من الممولين.



ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تكشف فيها مصلحة الضرائب تلاعبات تلك الفئة من الممولين فعلى مدار عدة سنوات اتبعت مصلحة الضرائب أسلوبا مماثلا، حينما كان أشرف العربى رئيسا لمصلحة الضرائب خلال عام 2008 ، حينما تعمد وقتها أيضا الافصاح عن تهرب عدد كبير من الفنانين ولاعبي الكرة من الضرائب .



ولم يكشف رئيس المصلحة الحالي، عماد سامي، عن مستقبل تلك الرسائل الأخيرة، وهل في شكل نصائح أم أن هناك توجها نحو إتخاذ إجراءات رادعة تجاههم خلال الأيام القليلة المقبلة.



** الأرقام كاشفة



ومؤخرا، أفصح "سامى" رئيس المصلحة الحالى خلال ندورة نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الامريكية عن بعض الوقائع التى دلل بها على تهرب بعض الأطباء والمحامين ومن بينهم محام شهير ، قال عنه سدد نحو 38 ألف جنيه ضريبة فقط عن دخله خلال العام الماضى



وأوضح أن هناك طبيبا وأحد أشهر جراحى المخ والأعصاب فى مصر ، يتقاضى أجرا عن العملية الواحدة بنحو 120 ألف جنيه، قام بسداد 9 الاف جنيه عن دخله فقط .



** مركز متخصص



ولوح رئيس مصلحة الضرائب آنذاك بعدم نجاة أى شخص من المخالفين من الفحص والحصر على الطبيعة.



وقال سامي إن إنشاء مركز متخصص لإدارة ملفات كبار الممولين من اصحاب المهن الحرة كانت خطوة أولى على طريق ردع هؤلاء المخالفين ، فملفاتهم أصبحت الآن فى يد نخبة من أبناء مصلحة الضرائب.



وبالنسبة للمحاسبين ممن يقدمون الإقرارات نيابة عن هؤلاء الممولين المخالفين، لم ينس سامى توجيه رسالة تحذيرية لهم ، بأن يتوخوا الدقة فيما يقدمونه من فواتير ، فالمصلحة لا يمكنها أن تقر فاتورة غير مقبولة من ناحية المنطق.



