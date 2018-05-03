رئيس شرطة بأرمينيا يسطو على بنك HSBC ويقتل 2

HSBC

خالد بدر الدين



أعلنت الشرطة بدولة أرمينيا إن دانييل دانييليان رئيس وحدة في شرطة المرور بالعاصمة الأرمينية يريفان قام بالسطو على فرع لبنك HSBC البريطاني اليوم الخميس وتسبب فى قتل رجلين أحدهما حارس أمن .



وأضافت الشرطة في بيان ”اقتحم مرتكب الحادث البنك مسلحا بسكين وقنبلة يدوية ومسدس وأصاب اثنين من العاملين توفي أحدهما وأن المهاجم الذي ارتكب عملية السطو استولى على أموال وحاول الفرار و لكنه لم يتمكن من الجرى لمسافة طويلة



وذكرت وكالة رويترز إنه بعد ساعات قالت الشرطة إن شرطيا مصابا توفي في المستشفى ولم تتمكن رويترز الوصول إلى دانييليان.



وكتب المتحدث باسم الشرطة أشوت أهارونيان في صفحته على فيسبوك ”للأسف فشل الأطباء في إنقاذ حياة الشرطي المصاب“.



ومن المعروف أن أرمينيا تشهد منذ أيام اضطرابات واحتجاجات في الشوارع أرغمت رئيس الحكومة على الاستقالة.

