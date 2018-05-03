عمومية السلام القابضة تقر عدم توزيع أرباح على المساهمين

خسائر البورصة المصرية 55

رجب عزالدين



اعتمدت عمومية مجموعة السلام القابضة اليوم الخميس توصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017.



وسجلت الشركة خسائر بقيمة 77.26 ألف دينار خلال 2017 مقابل أرباح بنحو 314.7 ألف دينار في عام 2016.



تأسست الشركة عام 1997 ، وتعمل فى مجال تملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو الاجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تاسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها وكفالتها لدى الغ