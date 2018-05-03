EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
عمومية السلام القابضة تقر عدم توزيع أرباح على المساهمين
الخميس 03 مايو 2018 10:55 م
خسائر البورصة المصرية 55
أخر الأخبار
خسائر البورصة المصرية 55
رجب عزالدين
اعتمدت عمومية مجموعة السلام القابضة اليوم الخميس توصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة 77.26 ألف دينار خلال 2017 مقابل أرباح بنحو 314.7 ألف دينار في عام 2016.
تأسست الشركة عام 1997 ، وتعمل فى مجال تملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية أو الاجنبية وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تاسيس هذه الشركات بنوعيها وادارتها وكفالتها لدى الغ
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا