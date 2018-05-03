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بنـــوك
البنك المركزي يقر تيسيرات جديدة لعمليات الاستيراد
الخميس 03 مايو 2018 10:30 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
سيد بدر:
قرر البنك المركزي المصري، مساء الخميس، إصدار مزيد من التيسيرات لعمليات الاستيراد في تعليمات جديدة للبنوك.
ولغى المركزي قراره السابق بقصر تنفيذ عمليات الاستيراد على تلك التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، والسماح بإتمام العمليات التي تتم من خلال مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء وذلك لكافة العمليات الاستيرادية .
كما وجه المركزي اليوم البنوك بإلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية، وذلك بدلا من النسبة المطبقة حاليًا بواقع 100% وبمراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك،
ويستفيد من هذا البنك طبقًا للمركزي الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقًا للتعريفات الصادرة في 5 مارس 2017.
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