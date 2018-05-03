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سيـــاســة
مطالب حظر الحوت الأزرق قد تكون مستحيلة لهذه الأسباب
الخميس 03 مايو 2018 10:05 م
الحوت الأزرق
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الحوت الأزرق
لجنة الاتصالات تمهل الحكومة أسبوعين لحل أزمة ألعاب الموت
الحكومة تؤكد صعوبة حظر الحوت الأرزق بشكل كامل
ياسمين فواز
منحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، حكومة المهندس شريف أسماعيل مهلة، أسبوعين للرد علي البرلمان فيما يخص حل أزمة انتشار الألعاب الإلكترونية التي تدفع الشباب للانتحار ومنها الحوت الازرق ولعبة مريم وغيرها.
** خلاف حاد
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الخميس لمناقشة طلب إحاطة بشأن حظر لعبة الحوت الأزرق خلافا حادا بين النواب وممثل الجهاز القومي للاتصالات بسبب تأكيد الأخير أن حجب اللعبة ليس حلا لإمكانية التلاعب بأكثر من طريقة وتحميل الأـلعاب المحظورة، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة.
من جانبه، حذر النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من حدوث حالات جديدة للانتحار بسبب لعبة "الحوت الأزرق".
واقترح استخدام تطبيق جديد يسمى "الحوت الوردي"، ويتعامل هذا التطبيق الجديد بمنطق الاستفادة من روح التحدي عند الشباب، من خلال مطالبتهم بكتابة موضوع تعبير في ربع ساعة أو تعليمهم مهارات علمية جديدة في وقت قليل.
من ناحيته قال الدكتور حسام عبد المولى رئيس إدارة الشئون الفنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "ندرس الحلول ونحتاج إلى غطاء قانوني، ونسعى لتطبيق أفضل ما وصلت له دول العالم للحفاظ على الشباب والمستقبل".
وانتقد النائب شريف ورداني، ما قاله ممثل الحكومة، مضيفا: "دول العالم حظرت اللعبة وحياة شبابنا مش أقل من حياة الشباب في الدول الأخرى"، ليرد عليه عبد المولى، قائلًا: "المنع الكامل يصعب تطبيقه".
وكشف عبد المولى عن أن القومي للاتصالات عقد اجتماعات مع شركات الاتصالات، لبحث الأمر وفقا للإمكانيات الفنية، موضحا أن لهذه الألعاب آلية تشبه الفيروس، وهناك صعوبة في التطبيق.
**صعوبة الحجب الكامل
وتدخل نضال السعيد، للرد علي عبد المولي بقوله: "النائب العام طالبكم باتخاذ موقف، ولا بد من التطبيق".
ورد عبد المولى: "يحكمني قانون الاتصالات والجهاز القومي للاتصالات لا علاقة له بالمحتوى، وإنما الخدمة، ولا يوجد أي وسيلة فنية للحل، وهناك تعليمات للقومي للاتصالات يصدرها لشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات المتاحة".
وأضاف: "لا توجد وسيلة فنية للحجب، ونلتزم بالقوانين والإجراءات وندرس تطبيق قرار النائب العام".
فيما طالب النائب أحمد زيدان،امين سر اللجنة بحماية الشباب، خاصة عندما قال ممثل الحكومة "إحنا مش بتوع ألعاب"، لينفعل عليه النائب: "ولا إحنا بتوع جيمز، بس لازم نحمي حياة الشباب".
**حرب
واتفق معه النائب شريف الورداني،مقدم طلب الإحاطة وأمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ،مؤكدا أن انتشار لعبة "الحوت الأزرق" بمثابة حرب على الدولة.
وأوضح أن هناك لعبة شبيهة ظهرت مؤخرا وهي "التنين الأزرق"، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تشريعية، وأخرى توعوية لمواجهة تحميل اللعبة من جانب الأطفال.
وأضاف الورداني أن عددا من الشباب يسعون لتحدى الحوت الأزرق، ولا بد أن تقوم وزارة الاتصالات بإجراء بما يمنع تحميل هذه الألعاب
ولفت إلى أن روسيا قامت بالقبض على من قام بنشر هذا التطبيق ومساعده.
وتطرق إلى "لعبة مريم"، بقوله: "الحرائق التي تقع في كفر الشيخ سببها لعبة بيوت النار التي تدعو الأطفال إلى فتح أنبوبة الغاز في المساء، وهو ما كان يتسبب في إشعال الحرائق".
**حل مؤقت
وقالت الدكتورة ماريان عازر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إن حجب مثل تلك التطبيقات أو الالعاب الالكترونية ليس حلا ، ولكنه اسلوب مؤقت يمكن من التحايل بأكثر من طريقة لمقاومة الحجب الالكترونى لها فى مصر.
وأوضحت عازر لـ "المال" أن انتشار تلك الالعاب هو مؤشر خطر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي مكثف يشمل الثقافة والتربية والدين مع توعية وسائل الاعلام للشباب وأولياء الامور بخطورة مثل هذه الالعاب الالكترونية التى تؤدى إلى الانتحار .
وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن لجوء المراهقين والشباب لمثل تلك الالعاب الالكثرنية مشكلة مجتمعية تعكس احتياج هؤلاء الشباب لمنفذ من خلال الثقافة والرياضة وتعميق الجانب الدينية لديهم لانقاذهم من الوقوع فريسة لليأس أو عدم الشعور بوجودهم في الحياه ومن ثم الانتحار
ولفتت إلى أن الحرص على إخراج المواهب وتنميتها يدعم القضاء على الالعاب الالكترونية السابقة.
يشار إلى أن اللعبة تسببت في انتحار نجل حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المصري الأسبق، وقالت شقيقته "ياسمين" فى تدوينة لها على موقع فيسبوك إن شقيقها كان يلعب "الحوت الأزرق" وأنها وجدت في أوراقه أشياء وإشارات تدل على ذلك.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات أن دور وزارته يتوقف على إتاحة خدمات الأنترنت ولا تتدخل فى نوعية المحتوى المقدم للعملاء ، مبيينا أن الألعاب الالكترونية مثل التطبيقات متاحة للجميع على متاجر " جوجل بلاى " و" آب ستور " ولا يمكن تقييدها .
وتحدي الحوت الأزرق هي لعبة على شبكة الإنترنت، وهي مسموحة في معظم البلدان، وتتكون اللعبة من تحديات لمدة 50 يوما، وفي التحدي النهائي يطلب من اللاعب الانتحار.
ومصطلح "الحوت الأزرق" يأتي من ظاهرة حيتان الشاطىء، والتي ترتبط بفكرة الانتحار، ويشتبه في كونها أصل عدد من حوادث الانتحار ولا سيما في صفوف المراهقين.
تاريخ اللعبة
وبدأت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2013 مع "F57" بصفتها واحدة من أسماء ما يسمى "مجموعة الموت" من داخل الشبكة الاجتماعية فكونتاكتي، ويُزعم أنها تسببت في أول انتحار في عام 2015.
وقال فيليب بوديكين ــ وهو طالب علم النفس السابق الذي طرد من جامعته لابتكارهِ اللعبة ــ إن هدفه هو "تنظيف" المجتمع من خلال دفع الناس إلى الانتحار الذي اعتبر أنه ليس لهُ قيمة.
وعرفت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2016 استخدامًا أوسع بين المراهقين بعد أن جلبت الصحافة الانتباه إليها من خلال مقالة ربطت العديد من ضحايا الانتحار بلعبة الحوت الأزرق، وخلق ذلك موجة من الذعر الأخلاقي في روسيا، وفي وقت لاحق أُلقي القبض على بوديكين وأدين بتهمة التحريض ودفع ما لا يقل عن 16 فتاة مراهقة للانتحار"، مما أدى إلى التشريع الروسي للوقاية من الانتحار وتجدد القلق العالمي بشأن ظاهرة الحوت الأزرق.
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