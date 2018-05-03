صعود الذهب.. وعيار 21 يسجل 646 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة إغلاق البورصة العالمية على صعود سعر الأوقية.





وسجل عيار 21، اليوم، نحو 646 جنيهًا للجرام، بدلًا من 644 جنيهًا.





فيما سجل عيار 18 قيمة 553 جنيهًا، وعيار 24 نحو 738 جنيهًا بدلًا من 736 جنيهًا أمس، وصعدت الأوقية لتسجل 1315 دولارًا بدلًا من 1310 دولارات.



