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اقتصاد وأسواق
20 مايو.. القرعة العلنية لمستحقي محالّ الملابس المستعملة ببورسعيد
الخميس 03 مايو 2018 08:21 م
محافظة بورسعيد
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محافظة بورسعيد
بورسعيد- أمانى العزازي
قررت محافظة بورسعيد إجراء القرعة العلنية يوم 20 مايو للمستحقين من شاغلي محالّ سوق البالة بحي العرب، بعد استكمال اللجنة المشكَّلة لحصر المستحقين لهذه المحالّ واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وأبرزها ان يكون الحاصل على وحدة بديلة من أبناء بورسعيد وألا يكون من العاملين بالحكومة وكذلك عدم منح أصحاب المحالّ المغلقة أو المحالّ المستخدمة لأغراض غير المصرح بها.
يأتي هذا الإجراء في إطار حرص المحافظة على تطوير مدينة بورسعيد بشكل حضاري وإنهاء جميع التجمعات العشوائية التجارية؛ أسوة بما تم في عشوائيات الإسكان كخطوة على طريق استرداد بورسعيد مكانتها وتكون لولؤة مدن البحر المتوسط.
وتم وضع مخطط لتكون المنطقة الجديدة التي سيتم نقل محالّ بيع الملابس المستعملة إليها، منطقة حضارية متطورة وستكون جاذبة للمستهلكين بشكلها الحضاري.
وتؤكد المحافظة حرصها على مساعدة أبناء بورسعيد وفتح سبل العمل الشريف أمامهم من خلال منظومة متطورة، وتهيب بالجميع عدم الانسياق إلى أي تيارات تحاول إبراز صورة غير حقيقية لما تستهدفه المحافظة والتي تترجم أعمالها من خلال مشروعات على أرض الواقع أمام أعين الجميع.
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