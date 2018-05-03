20 مايو.. القرعة العلنية لمستحقي محالّ الملابس المستعملة ببورسعيد

بورسعيد- أمانى العزازي

قررت محافظة بورسعيد إجراء القرعة العلنية يوم 20 مايو للمستحقين من شاغلي محالّ سوق البالة بحي العرب، بعد استكمال اللجنة المشكَّلة لحصر المستحقين لهذه المحالّ واستبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط والضوابط، وأبرزها ان يكون الحاصل على وحدة بديلة من أبناء بورسعيد وألا يكون من العاملين بالحكومة وكذلك عدم منح أصحاب المحالّ المغلقة أو المحالّ المستخدمة لأغراض غير المصرح بها.