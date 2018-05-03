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بورصة وشركات
دومتى تخطر البورصة بأسباب تغيرات النتائج عن تقرير المستشار المالى
الخميس 03 مايو 2018 07:41 م
دومتى
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دومتى
رجب عز الدين
قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتى" إن قرار تعويم الجنيه المصرى تسبب فى انحراف النتائج الفعلية عن التقديرية المُعَدّة بواسطة المستشار المالى المستقل فى مارس 2016.
وأضافت الشركة، فى بيان مفصل للبورصة المصرية، أن الانحراف السلبى في مجمل الربح عن التقديرات نتج بشكل رئيسي عن ارتفاع تكلفة الخامات بشكل مفاجئ بسبب انخفاض قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية كافة بعد تحرير سعر الصرف.
وتابعت أن الانحراف السلبى فى المصروفات العمومية صاحب عملية تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المصرية موجة تضخمية أدت إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، وقيام الدولة برفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأشارت الشركة إلى أن هناك انحرافات إيجايبة فى إيرادات التشغيل والإيرادات التمويلية نتجت عن قيام الشركة بالاستثمار في أذون خوانة وودائع لآجل لحين عودة القوى الشرائية لطبيعتها واستكمال الشركة لخططها الاستثمارية.
وارتفعت أرباح الشركة إلى 61.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 25.5 مليون جنيه خلال 2016.
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شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي
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