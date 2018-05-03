16 مليون سهم تستجيب لعرض الشراء المختلط على أكرو مصر للشدات

رجب عز الدين









قالت إدارة البورصة المصرية إن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابةً لعرض بالشراء المقدم على شركة أكرو مصر، بلغت 3.6 مليون سهم فيما يخص الجزء النقدى.





وأضافت البورصة، فى بيان، أن إجمالى الكميات الخاصة بمبادلة الأسهم بلغت 12,4 مليون سهم.





وتقدمت شركة أيكون، فى فبراير الماضى، بعرض شراء حتى 17.7 مليون سهم، تمثل نسبة 53.6% من أسهم رأسمال شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر نقدى يبلغ 30.75 جنيه للسهم الواحد، أو بمعامل مبادلة بواقع 3.51 سهم من أسهم أيكون، مقابل كل سهم من أسهم أكرو مصر للشدات.





واختارت شركة أيكون النبك التجارى الدولى لإصدار خطاب الضامن الخاص بعرض الشراء المختلط على أكرو مصر للشدات، كما اختارت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية؛ للقيام بدور سمسار الصفقة.



