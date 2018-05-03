المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 1.1 مليار دولار.. الإثنين

وزارة المالية المصرية 3

خالد بدر الدين



أعلن البنك المركزي، أن وزارة المالية تخطط لطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار على البنوك المحلية، والمؤسسات المالية الأجنبية في عطاء في السابع من مايو الجارى.



وذكر ت وكالة "رويترز"، أن الوزارة، أصدرت بيانًا، اليوم الخميس، أوضحت فيه أن آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب في الإصدار 7 من مايو، على أن تتم التسوية في 8 من الشهر نفسه، وسيحل أجل استحقاق الأذون في السابع من مايو من العام المقبل.