اليوم.. اختتام معرض ومؤتمر الوادى التاسع بالأقصر

الصاوى أحمد



تختتم محافظة الأقصر فى الخامسة من بعد ظهر اليوم الخميس 3 مايو 2018، " فعاليات معرض ومؤتمر الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة المقام بفندق اشتيجنبرجر نايل بلاس فى دورته التاسعة وشهد خلال فعاليات اليومين الاول والثانى اقبالا كبيرا فاق توقعات المشاركين.



من جهته قال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والذى افتتح فعاليات المعرض قبل يومين وشهد فعاليات اليوم الثانى، أن المعرض له تأثير ايجابى وحقيقي على قطاع الزراعة بمحافظات مصر، موضحا أن الشركات قدمت اصناف جديدة للسوق المصرى لها القدرة على زيادة معدلات الانتاج الزراعى لمحاصيل الخصر والفاكهة، وأن الدور الحقيقى للمعرض هو دور ارشادى يسهم فى زيادة الوعى لدى المزارعين.



وفى السياق نفسه قال محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر عقب افتتاح المعرض، إن المعرض بجانب مساهمته الفعالة فى النهوض بالقطاع الزراعى حقق اشغالات كبيرة بفنادق الاقصر وانعكس بالايجاب على القطاع السياحى، معلنا طرح أراضى المنطقة الصناعية امام الاستثمار الزراعى بالمجان .



أما الدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعى ونقيب الزراعيين , والذى رافق نائب الوزير ومحافظ الاقصر فى افتتاح المعرض فأكد ان المعرض دفعة حقيقية للمزارعين لما يقدمه من تقنيات جديدة تساهم فى خدمة القطاع، فضلا عن رفع كفاءة المزارع من خلال التعرف على احدث التقنيات التى تقدمها الشركات الزراعية العالمية والمحلية المشاركة بالفعاليات.



يذكر أن المعرض يحظى باهتمام مزارعى محافظات صعيد مصر، وتجار مستلزمات الانتاج الزراعى من الوجهين القبلى والبحرى، ويشارك بالفعاليات نحو 102 شركة, وبلغ عدد زوار المعرض خلال اليومين الماضيين نحو 14800 زائر من محافظات الصعيد.



ويرعى المعرض رسميا خلال دورته الحالية " شركة العز جروب إحدى كبرى الشركات العاملة فى مجال استيراد وتوزيع الاسمدة والمبيدات، وإعلاميا مجلة شمس وقناة مصر الزراعية، ويرعى المعرض فى دورته العاشرة باسف الالمانية كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الكيماويات.

