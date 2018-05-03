صناعة الطباعة توقع بروتوكول تمويل مع بنك مصر



إلياس: لا سقف محددا للإتاحة.. وتوفير التمويل لكل من تنطبق عليه الشروط

جابر: تقديم كل التسهيلات للأعضاء وإعداد خطابات الترشيح والتعريف بالمنشأة



أحمد اللاهونى



وقعت اليوم غرفة صناعة الطباعة والتغليف وبنك مصر، مذكرة تعاون بهدف التنسيق لمنح تمويل قروض للمشروعات الصغيرة لأعضاء الغرفة من المطابع وشركات التغليف لتنمية أعمال تلك الصناعات المهمة، بمقر اتحاد الصناعات.



وقع البروتوكول من الجانبين أحمد جابر رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف وشريف البحيرى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر مفوضا من محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.



وأعرب جابر، عن سعادته البالغة للوصول لهذا الاتفاق الذى يساهم في تحقيق الغرفة لجانب هام من خدماتها التى تحرص على تقديمها إلى أعضائها فيما يخص النهوض بأعمالهم والتوسع فيها ودعم المشروعات الصغيرة في القطاع.



وأوضح أن الغرفة ستقدم كل التسهيلات لأعضائها لتيسير حصولهم على تلك التمويلات وذلك بإعداد خطابات الترشيح والتعريف بالمنشأة لدى البنك والتأكد من استيفاء الشركات لجميع المستندات والشروط المؤهلة للحصول على القرض، كما أن الغرفة ستقوم بالتسويق للتمويل لدى أعضائها مستخدمة كافة آلياتها وقوتها التسويقية والترويجية في سبيل انتفاع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على هذا الدعم المالي المميز.



ومن جانبه، قال شريف البحيري إن توقيع هذا البروتوكول يمثل سابقة هي الأولى من نوعها وعبر عن فخره بها كون بنك مصر هو أحد البنوك الوطنية التي تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة لدورها المهم في تنمية الإقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي وزيادة الناتج القومي.



وأكد أن البنك لا يدخر وسعا في سبيل تيسير حصول المشروعات الصغيرة على التمويل وكذلك توفير العديد من الخدمات والأدوات غير التقليدية لمساندة ودعم هذا القطاع الواعد.



يأتى توقيع البروتوكول فى إطار مبادرة البنك المركزي والتي بموجبها سيتمكن أصحاب المطابع وشركات الدعاية والتغليف من الحصول على التمويلات اللازمة بفائدة بسيطة متناقصة قيمتها ٥%.



وشهد توقيع البروتوكول المهندس نديم إلياس نائب رئيس الغرفة ورئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف وعدد من ممثلي القطاعات والإدارات المختلفة فى بنك مصر ومن أعضاء الغرفة.



وقال إلياس فى تصريحات لـ "المال": إن البنك لم يحدد سقفا لتمويل الشركات أعضاء الغرفة، وسيدرس جميع الحالات المقدمة إليه، لإتاحة التمويل اللازم لكل من تتوافر به شروط مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.