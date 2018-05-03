وزير الزراعة: الشركة السودانية المصرية تحقق تنمية شاملة

البنا يؤكد عمق العلاقات التى تربط بين مصر والسودان





الصاوى أحمد



يشارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى اجتماعات الجمعية العمومية للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي، والتى تُعقد حالياً بالعاصمة السودانية الخرطوم.



وأكد الوزير – فى تصريحات - عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، والحرص المتبادل من القيادة السياسية في البلدين، على تعميق تلك العلاقات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.



وأشار الى أهمية الدور الذي تلعبه الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى، فى تحقيق تنمية زراعية حقيقية وشاملة للبلدين، بما يساهم بشكل كبير فى تحقيق الأمن الغذائي.



ومن المقرر أن يعقد البنا على هامش زيارته للسودان، عدداً من اللقاءات مع عدد من المسئولين، والخبراء في المجالات المرتبطة بالزراعة، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبحوث في المجالات الزراعية المختلفة، وجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية بمصر.



والتقى البنا فور وصوله الى السودان كلاً من: الدكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات السوداني، والسفير اسامة شلتوت السفير المصري بالخرطوم، حيث حيث أكد البنا خلال اللقاء حرص مصر على تحقيق التكامل في المجال الزراعي بين قطري وادي النيل بما يساهم في زيادة الانتاج لتحقيق الأمن الغذائي، و بما سيعود بالنفع على القارة السمراء ككل.