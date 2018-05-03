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اقتصاد وأسواق
حديد عز تعلن ثبات أسعارها بدءًا من السبت
الخميس 03 مايو 2018 02:13 م
الحديد والصلب
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الحديد والصلب
عمر سالم
أعلنت شركة حديد عز، عن ثبات أسعارها بداية من السبت المقبل 5 مايو.
وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء لـ"المال"، إن الشركة أرسلت إخطارًا لوكلائها يفيد بأن الأسعار ستكون 12530 جنيهًا للطن تسليم مصنع، بداية من السبت المقبل.
وأضاف فرحات أن سعر الطن للمستهلك سيصل إلى 12800 جنيه، لافتًا إلى وجود استقرار فى المبيعات خلال الفترة الحالية.
حديد عز
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