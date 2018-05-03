مميش يشهد ختام بطولة دورى الإدارات بقناة السويس



نادية صابر



شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة لسويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أمس الأربعاء، ختام بطولة دورى الإدارات بالهيئة لعام2018، أمس بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والمهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام بملعب نادي الشاطيء بالإسماعيلية.



وشهدت البطولة مشاركة 26 فريقا تحت سن 40 عاماً، بالإضافة إلى 8 فرق من فوق سن الـ 40 عاماً يمثلون 8 إدارات مختلفة من إدارات الهيئة، وبلغ إجمالى عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 340 لاعبا جميعهم من العاملين بهيئة القناة السويس بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.



وكانت البطولة قد انطلقت مطلع أبريل من العام الحالى، وشهدت عددا من المنافسات القوية بين الفرق لاسيما فى الأدوار الإقصائية، بل انتهت العديد من المباريات بالاحتكام للضربات الترجيحية بعد خروج المباريات بالتعادل فى وقتها الأصلي.



ومن جانبه وجه المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام الشكر للفريق مُهاب مميش رئيس الهيئة على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية والاجتماعية بما يعكس اهتمام الفريق بالعنصر البشري ودور الرياضية في توطيد الروابط بين العاملين بالهيئة بما يخلق بيئة عمل مثالية.



وشاهد الفريق مُهاب مميش بعد ذلك انطلاق فعاليات المباراة النهائية تحت السن، بين فريقيّ الكراكات والترسانات والتي علق عليها عبد الناصر أبو طالب من إدارة الخدمات، وانتهت بفوز فريق الكراكات بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن سيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة خلال الوقت الأصلي، ثم شاهد مميش المباراة النهائية بين فريقي التحركات والترسانات فئة فوق السن والتي انتهت بفوز فريق التحركات.



وفي ختام البطولة قام المهندس محمد عبد العظيم رئيس النادي العام بتسليم درع النادي للفريق مُهاب مميش تقديراً على جهوده في دعم الأنشطة المختلفة بالهيئة، كما قام بتسليم ميدالية النادي للمهندس عادل فرحات سكرتير منطقة القناة للشركات.



ومن جانبه قام الفريق مُهاب مميش بتسليم كأس البطولة وميداليات قناة السويس للاعبي فريق إدارة الكراكات بعد أن حصلوهم على المركز الأول فئة تحت السن، وسلم كأس البطولة أيضاً وميداليات الهيئة للاعبي فريق التحركات فئة فوق السن.



كما قام الفريق مميش بتسليم عددا من جوائز الأوسكار، فقد فاز اللاعب سيد عبد الله من فريق الكراكات بجائزة هداف البطولة فوق السن، فيما فاز بها من فئة تحت السن اللاعب أحمد محمد عبد السلام من فريق الترسانات، كما فاز حسن فاروق من فريق الخدمات بجائزة أفضل لاعب فئة فوق السن، وذهبت نفس الجائزة للاعب محمد السيد بغدادي من فريق التحركات بالنسبة لفئة تحت السن.



وقام الفريق مميش أيضاً بتسليم كأس أفضل أخلاق رياضية للاعب خالد عبد الوهاب من فريق شئون العاملين والمالية فوق السن، فيما فاز بها اللاعب حازم مكي من فريق الكراكات بالنسبة لتحت السن، واقتنص اللاعب طارق شاهين جائزة أفضل حارس مرمى فوق السن، وفاز بها حسن فوزى من فئة تحت السن.