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بورصة وشركات
ثروة كابيتال تصدر سندات توريق لشركة بالم هيلز بـ 261 مليون جنيه
الخميس 03 مايو 2018 01:14 م
بالم هيلز
أخر الأخبار
بالم هيلز
رجب عزالدين
قالت شركة بالم هيلز للتعمير، إنها انتهت من إصدار سندات توريق مع شركة ثروة كابيتال، بقيمة 261 مليون جنيه.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن سندات التوريق تختص بمحفظة أوراق قبض آجله للوحدات السكنية التي تم تسليمها للعملاء بإجمالي قيمة محفظة توريق تعادل 346 مليون جنيه، عن 232 وحدة سكنية، إضافة إلى كبائن مشاريع امتداد بالم هيلز القطامية ومشروع بالم باركس ومشروع هاسيندا وايت 2.
وقالت الشركة إنها ستحصل على 261 مليون جنيه بعد تطبيق معدل خصم 14.83%، الذي تم احتسابه بناء على المتوسط المرجح لعائد الثلاث شرائح التي قامت ثروة كابيتال بطرحها بعد خصم العمولات ومصاريف إصدار السندات.
وأشارت الشركة إلى نيتها استخدام حصيلة التوريق في السداد المبكر للقروض الحالية على ميزانيتها.
وقال طارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي المشارك لبالم هيلز: "إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الشركة لتخفيض الرافعة المالية وتحسين مركزها المالي من خلال التوريق لأوراق القبض الآجلة بما يقرب من 2.5 مليار جنيه، خلال فترة زمنية تتراوح بين سنتين و3 سنوات والتي قد بدأتها في يناير 2017".
بالم هيلز للتعمير
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