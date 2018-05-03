التخطيط تكرم المتميزين من مديرى المراكز التكنولوجية بالسويس

هالة السعيد: لأول مرة إطلاق عدد 8 خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بمحافظات مدن القناة كمرحلة أولى



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توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلى أكاديمية النصر للبترول على هامش زياتها لمحافظة السويس وذلك للقيام بتكريم المتميزين من مديرى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين عن المجهود المبذول والذى أسهم فى نجاح تجربة ميكنة تلك المراكز فى مرحلتها الثانية، كما تقدمت لهم بالشكر على عطائهم وأداء واجبهم تجاه وطنهم وأهل محافظتهم الكرام، مشيرة إلى أن إنشاء تلك المراكز يصب فى المرتبة الأولى فى صالح المواطن من حيث تيسير تقديم الخدمات المراد الحصول عليها، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.



وقالت السعيد خلال كلمتها إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، سعياً لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى فى جميع قطاعات التعامل مع المواطنين لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى.



كما أكدت أن تطوير المحليات يهدف إلى تقديم خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال تلك المراكز التكنولوجية والتى تضم أحدث التقنيات لضمان الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق الأساليب الحديثة حيث تتيح المنظومة للمواطن الاستعلام عن موقف الخدمة المقدمة من الإنترنت.



وصرحت السعيد بأنه لأول مرة يتم إطلاق عدد 8 خدمات للمحليات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول بمحافظات مدن القناة كمرحلة أولى مما يوفر على المواطن الذهاب إلى مقر الحى ويقلل معدلات التردد وبالتالى تقليل معدلات الزحام.



جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتورة هالة السعيد لمحافظة السويس اليوم لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء المحافظة ويصاحبها اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس وذلك فى إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية وحرصاً على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وميكنة كافة الخدمات المقدمة لهم.



وكانت السعيد قد شهدت فى بداية زيارتها للمحافظة فيلم تسجيلى عن المراكز التكنولوجية وآخر تناول إنجازات مشروعات المحليات تلاه عرض تقديمى يتناول السويس فى أربع سنوات لتتجه بعدها لزيارة كلية الطب بجامعة السويس، حيث أشادت وزيرة التخطيط بالتطورات التى شهدتها الجامعة وكلية الطب بشكل خاص.



يشار إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد افتتحت المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين والمستثمرين بحى أول مدينة الاسماعيلية فى فبراير الماضى، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب-القنطرة شرق-فايد- القصاصين-أبوصوير-التل الكبير وعدد (3) احياء أول وثانى وثالث لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التى تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.



يذكر أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منها 52 وحدة تعمل على النظام المركزى وتشمل مدن محافظات القناة إلى جانب 5 ديوان عام محافظة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات وفيما يخص المحافظات الحدودية (الوادى الجديد- مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) فجارى العمل على إجمالى (26) وحدة محلية وعدد (13) وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.