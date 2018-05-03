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سيـــاســة
بعد تأخر النتيجة 3 سنوات.. برلماني يطالب بحسم مصير مسابقة الشهر العقاري
الخميس 03 مايو 2018 12:33 م
مجلس النواب
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مجلس النواب
ياسمين فواز
طالب النائب أحمد محمد أبوخليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بحسم مصير مسابقة الشهر العقاري، بعد تأخر إعلان نتيجة المقبولين لأكثر من 3 أعوام.
وقال أبوخليل، في بيان له، اليوم الخميس، إن وزارة العدل أعلنت في 12 نوفمبر من عام 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بمكاتب ومأموريات وإدارات وأقسام المصلحة، لسد العجز بها.
وأضاف أن عشرات الآلاف من الشباب من مختلف المحافظات تقدموا لهذه المسابقة، وأجريت لهم الاختبارات اللازمة، وحتى الآن لايعرف المتقدمين مصيرهم.
وتابع أبوخليل، أن قطاع عريض من المتقدمين ينتظر بفارغ الصبر نتيجة القبول، ويعقد على المسابقة طموحه وآماله في بناء مستقبله، مطالبًا وزير العدل بحسم هذا الأمر نهائيًا وبكل شفافية ومصارحة المتقدمين عن أسباب التأخير.
مجلس النواب
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