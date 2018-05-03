برلماني يطالب باستدعاء رئيس الوزراء بسبب العاصمة الإدارية

مؤتمر الأمم المتحدة ببيروت يعتمد توصيات النائب عبد الحميد كمال

ياسمين فواز



قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، طلبا باستدعاء رئيس الوزراء بسبب العاصمة الإدارية والمخطط العام لها.



أضاف النائب أنه استناداً إلى المادة ( 129 ) من الدستور يطالب رئيس مجلس النواب بتوجيه سؤال إلى وزير الاسكان واستدعاء رئيس الحكومة حول المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة ومكوناتها والمخطط التفصيلي المختلف والشركات العاملة فيها، وعدد الوحدات السكنية والإدارية والخدمات بها.



وتابع انه يطالب ببيان واضح من رئيس الحكومة حول التكلفة الاجمالية وحجم الاستثمارات بالعاصمة الإدارية ومصادر التمويل المختلفة وآليات العمل في كافة الأمور الإدارية والمالية، وطالب النائب بتحويل الأمر إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسة استماع حول هذا الأمر.