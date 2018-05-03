البيئة تنتهى من تطوير شلالات الريان يوليو المقبل

خالد فهمى وزير البيئة



عصام عميرة



أكد خالد فهمى وزير البيئة الانتهاء من تطوير منطقة الشلالات بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بحلول يوليو المقبل.



وأشار "فهمي"، خلال زيارته لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة، صباح، اليوم الخميس، إلى أن المشروع يستهدف استقطاب ما بين 30 إلى 40 الف سائح فور تشغيله.



وحضر الجولة التفقدية عدد من نواب البرلمان بالمحافظة، بالإضافة إلى القيادات الأمنية.



يذكر أن الوزير استعرض فى اجتماع سابق له آخر ما تم من أعمال تطوير بالمحمية وجبل قطرانى وتوجيه الدعوة لمحافظ الفيوم وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة لتفقد أعمال التطوير التى تتم بالمنطقة.