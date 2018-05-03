EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تستهل تعاملات الخميس على تراجع جماعى
الخميس 03 مايو 2018 11:19 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على صعود جماعي
البورصة تستهل تعاملات الخميس على ارتفاع
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم االخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى، بضغط بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.
وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.34% ليصل إلى 18111 نقطة، كما انخفض مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة "0.03% إلى 886 نقطة، وامتد الهبوط إلى "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليسجل 2319 نقطة.
يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تباين إذ هبط المؤشر الثلاثينى 0.67% ليصل إلى 18173 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعينى 1.01% عند مستوى 886.04 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59% ليسجل 2320 نقطة.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا