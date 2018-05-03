البورصة تستهل تعاملات الخميس على تراجع جماعى

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم االخميس، آخر جلسات الأسبوع، على هبوط جماعى، بضغط بيعي للمستثمرين المصريين والأجانب.



وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.34% ليصل إلى 18111 نقطة، كما انخفض مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة "0.03% إلى 886 نقطة، وامتد الهبوط إلى "egx100" الاوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليسجل 2319 نقطة.



يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على تباين إذ هبط المؤشر الثلاثينى 0.67% ليصل إلى 18173 نقطة، بينما صعد المؤشر السبعينى 1.01% عند مستوى 886.04 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 0.59% ليسجل 2320 نقطة.