أهلا رمضان يسحب المعروض من محال البقالة التموينية

ممدوح رمضان



■ بقالون: %50 عجزا فى المقررات.. و«الوزارة»: ضخ كميات كبيرة خلال أسبوعين



محمد مجدى



كشف عدد من بقالى التموين فى المحافظات عن تراجع ما بين 30 و%50 فى معروض المقررات التموينية الخاصة بشهر مايو الجارى، والتى يتم استلامها يوم 27 إبريل الماضى، وأرجعوا ذلك إلى قيام الحكومة بضخ أكبر كميات من السلع فى المعرض الرئيسى أهلا رمضان، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى المعارض الأخرى بالمحافظات.



وهو ما رفضه ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قائلاً لـ»المال»: ضخ السلع الغذائية فى المعارض بالمحافظات سيكون بشكل يومي»، كما أنه يتم ضخ السلع للبقالين بالتوازى مع معرض أهلا رمضان.



وأكد رمضان، أنه يتم طرح %80 من المقررات التموينية خلال أول أسبوعين من كل شهر، موضحًا أن السلع مؤمنة ومتوفرة فى مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وللبقال الحق فى الحصول على السلع التى يبيعها للمواطنين على مدار 8 مرات فى الشهر الواحد.



يشار إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 140 ألف طن سكر، ومثلها أرز، وما يقرب من 70 ألف طن زيت، و70 ألف طن مكرونة، ويستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية يحصل الفرد الواحد المقيد على 50 جنيهًا دعما حكوميا.



قال جمال حجاج، بقال فى محافظة قنا، إن مخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، متوفر بها سكر وزيت فقط لا غير، وخالية من الأرز والمكرونة، وباقى المقررات التموينية، ما عدا كميات لا تتعدى طن واحد من العدس، والأجبان، والشاي.



وأضاف حجاج، أن نسبة عجز المقررات التموينية يقدر بنحو %50 عن الشهر الماضى، وبنسبة %30 عن نفس الفترة فى العام الماضى، والتى تسبق شهر رمضان، موضحًا أن السبب وراء ذلك هو سعى وزارة التموين طرح كميات كبرى من المقررات للمواطنين من خلال معرض أهلا رمضان، والذى يقام فى المحافظة.



وأوضح محمد فتحى، بقال فى محافظة الإسكندرية، أن السلع المتوفرة لدى البقالين هى السكر والزيت والمكرونة والأرز، بنسبة عجز تصل إلى %30 عن الشهر الماضى، وبنسبة تصل إلى %25 عن الشهر الموافق لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن المستفيدين من الدعم الحكومى يلجأون إلى سحب أكبر كميات من السكر، والزيت، والأرز.



وقال مايكل العجماوى، بقال فى محافظة الفيوم، إن مقررات شهر مايو الجارى، والتى تم استلامها منذ يوم 27 وحتى 30 إبريل الماضى، تبلغ %10 فقط من السكر، والزيت، مقارنة بما تم استلامه فى نفس الفترة من الشهر الماضى، موضحًا أن مخازن شركتى الجملة أكدت أنه سيتم صرف باقى السلع خلال الأسبوع الجاري.



يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارًا نهاية العام الماضى، بشأن قيام البقال التموينى دفع قيمة السلع التى يحصل عليها على نحو 8 دفعات، وذلك منذ يوم 27 فى الشهر الذى يسبقه.



ويتم طرح كيلو السكر على البطاقات التموينية بسعر 9.5 جنيه، بينما سيتم طرحه فى معرض أهلًا رمضان، بسعر 8.5 جنيه، وزجاجة الزيت وزن 800 جرام بسعر 12 جنيها، وكيلو الأرز 6.5 جنيه، والمكرونة 2.25 جنيه، والمسلى 500 جرام 12 جنيهًا، كيلو الدواجن المجمدة 19 جنيهًا، واللحوم السودانى بـ85 جنيهًا للكيلو الواحد، بينما اللحوم الاسترالية بـ60 جنيهًا للكيلو.