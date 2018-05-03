ما بين الجهاد الحربى .. والجهاد الحضارى

شريف عطية



تشهد منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربى فى مركز دائرتها، العديد من الحروب منذ مطلع القرن الحالى، يتوازى معها وعلى هامشها .. انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية بحيث لنتائجهما معا - الصدام المسلح والسعى للديمقراطية - تأثيرات مباشرة على مجمل مسار الحرب والسلم، سواء بالنسبة للمنطقة أو على مستوى العالم، قد تؤدى بعد وقوعهما بنحو عقدين من الزمان إلى ملامح مرحلة جديدة من صراع إقليمى ودولى بين توجهين قد يبدوان متعارضين، إلا أن العلاقة السببية المطردة بينهما ربما تعزز أحد احتمالين: إما إلى الإبقاء على الأوضاع القائمة على حالها.. وإما أن تتجه نحو تفاعلات اقتصادية اجتماعية وسياسية تؤمن تدفق البترول .. والوجود الإسرائيلى .. وإلى القضاء على التطرف الدينى والمذهبى الذى بات يهدد العالم أجمع منذ أحداث سبتمبر 2001، وهى التى أعقبها فى الشهر التالى الغزو الأمريكى لأفغانستان «الطالبانية»، ذلك قبل عامين من غزو مماثل للعراق «البعثى» فى أبريل 2003، وحيث سارعت ليبيا الجماهيرية فى نهاية الشهر نفسه .. الإعلان عن تحملها المسئولية «المدنية» فى قضية إسقاط الطائرة الأميركية فى «لوكيربى» .. إضافة إلى إعلان التخلص فى نهاية العام عن برنامجها الصاروخى والكيماوى و(تدمير مخزونه) ، غير أن ذلك لم يمنع عنها ولا عن غيرها من بعد - القدر المحتوم- إذ غزتها قوات «ناتو» تحت «القيادة الخلفية» للولايات المتحدة فبراير-أكتوبر2011، إيذاناً بارتعاد فرائص الحكام العرب من مغبة نفس السقوط المدوى لأكثر النظم العربية «الواحدية» على منوال ما جرى فى تونس ومصر قبل شهرين من نشوب الحرب الأهلية لإسقاط «البعث» السورى فى مارس 2011 -لا يزال -رغم كلفة بقائه الباهظة.. ناهيك عن استباحته من قبل قوى إقليمية ودولية متعددة.



إلى ذلك وفى سياقه لم يكن من غير الطبيعى أن يتوازى مع ما سمى «الربيع العربى».. مسارا ديمقراطياً - ولو فى أبسط صوره حتى الآن - كمخرج ربما ليس غير مؤقت من الأزمات البنيوية لوحداته السياسية المستحدثة حدودها.. فى أعقاب الحرب العالمية الأولى، ما بين سطوات القصر أو القبيلة أو احتكار الحزب الواحد أو ما إلى ذلك من نظم سياسية (عشوائية) لا تنتمى إلى أى من المدارس الفكرية والعقائدية المتعارف عليها فى العالم وبحيث أبقت على دوائر الحكم العربية - بل وفى بعض دول الشرق الأوسط - رهينة فحسب بأيدى آحاد المسئولين لا صدى لهم .. فى النهاية غير صوت سيدهم الجاثم على قمة السلطة، فيما أمور البلاد مستباحة، سواء من تنظيمات سرية (جهادية) أو من قوى إقليمية ودولية، وخصماً من استقلالية القرار الوطنى.



على صعيد متصل، وفيما الحرب دائرة فى الشوارع العربية.. فإن المعارك الانتخابية متصلة فى نفس الشوارع ، لتثبيت وضعيات وموازين القوى بين الفرقاء على الأرض، حيث صناديق الاقتراع منفتحة على فوهات البنادق وأزيز رصاصاتها، فى الوقت الذى تتقاطع سياسات القوى الكبرى داخل الإقليم ومن خارجه، إما لجهة إشعال المزيد من الحروب أو إلى تجريب التفاوض السلمى لإنهائها، وبالتزامن - للمفارقة- مع عمليات انتخابية مهمة، سواء كانت محلية ونيابية فى أفغانستان أكتوبر المقبل.. وفى ظل مواصلة حركة «طالبان» قتالها ضد كل من القوات الأميركية والأفغانية، إلى انتخابات برلمانية ورئاسية فى تركيا يونيو المقبل، بينما تخوض أنقرة حرباً ضد الأكراد فى داخلها وفى سوريا بسيان، ومنها إلى العراق 12 مايو الحالى حيث يتأرجح ناخبوه بين العزوف الانتخابى أوالمشاركة فيها سعياً لإصلاح العملية السياسية فى بلد يعانى لسنوات العنف الطائفى والحروب والحصار، حيث من المنتظر بحسب المراقبين أن تسفر عن فوز الأطراف الموالية أو المرتبطة بالأجندة الغربية، فيما قد تتراجع القوائم المرتبطة بإيران، كذلك الأمر بالنسبة للانتخابات اللبنانية 6 مايو الحالى.. التى يمكن لها بحسب النظام الانتخابى الجديد.. أن تقوض أدوار«حزب الله» وإيران ونفوذهما فى الحياة السياسية اللبنانية، ما قد يثير التساؤلات بخصوص رد فعل طهران عن تحجيم دورها فى بغداد وبيروت، إذ لربما يؤدى ذلك، وعلى النحو المشهود حالياً، إلى استبدال الأطراف المعنية بأزمات المنطقة-الحرب بالوكالة-من ثم إلى الحرب فى شكل مواجهة مباشرة بينهم ، وليكونا أمام احتمالين.. إلى حرب كبيرة قد يصعب السيطرة على امتداداتها أو نحو البحث عن سلام وحل دائم لمشكلات الشرق الأوسط.



إلى ذلك، ومن المعارك الانتخابية تحت أزيز الرصاص فى شرق السويس.. وشرق البحر المتوسط، سوف تشهد منطقة غرب البحر انتخابات فى ليبيا العام المقبل، كما تشهد تونس مع نهاية الشهر المنصرم أول انتخابات بلدية.. تشارك فيها بشكل غير مسبوق العسكريون فى مشاركة تبدو تاريخية بالنسبة للعملية السياسية فى تونس منذ استقلالها، كما من اللافت أيضاً ترشيح يهودى على قائمة «النهضة» الإسلامية.. ما يثير جدلاً بين ما يعتبره «استغلالاً» من قبل «النهضة» أو مؤشراً على انفتاحه.



وفى نهاية المطاف، قد لا يمكن استثناء قضية نقل الولايات المتحدة لسفارتها إلى القدس منتصف مايو الحالي.. باعتبارها خطوة قد تمثل صباً بالزيت على النار، ولتكون بداية مرحلة أخرى من الصراع فى المنطقة.. ربط بينها - الرئيس التركى-مع عملية تغيير سياسية تلوح فى الأفق فى العراق وسوريا (وجوارهما)، ربما دفعه إلى التبكير بانتخابات تسرع آليات النظام الرئاسى باتخاذ قرارات مصيرية، ذلك فى الوقت الذى تبدأ مصر فترة رئاسية جديدة من يونيو المقبل تلوح معالمها نحو تأكيد دور مصر الإقليمى جنباً إلى جنب مع مواصلة الجهاد الأكبر مع النفس لتحقيق إصلاحات جذرية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، سوف يكون لها شأن كبير للمشاركة المصرية فى تشكيل النظام الإقليمى - طور التشكيل - ما بين شد وجذب تتنازعهما كل من الجهاد الحربى ضد العنف المسلح من ناحية.. والجهاد الحضارى من ناحية أخرى متزامنة لدعم المسار الديمقراطى.