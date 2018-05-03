بقلم رجائى عطية: الشيخ الرئيس ابن سينا 15

مشاركات شتىيريد الأستاذ العقاد أن ينوّه فى هذا الفصل الأخير، إلى أن ابن سينا قد شارك فى جميع علوم عصره، ولم يدع فرعًا من فروع الثقافة الإنسانية فى زمانه إلاَّ أسهم فيه بقسط وافر.كتب وهو فى الواحدة والعشرين، استجابةً لطلابه، كتاب « المجموع » وفيه ألمّ بكل علم معروف يومئذٍ عدا الرياضيات.ومن العلوم التى ساهم فيها باقتدار علم الهيئة والرياضيات، وزاد أشكالاً ومسائل لم يُسْبق إليها، وأورد ملاحظاته أو شبهاته على إقليدس، وناقش مذهب أرسطو وشك فيما ذهب إليه من تساوى الثوابت وتساوى أبعادها واتحاد مراكزها.ومن مقرراته فيما يقول الأستاذ العقاد أن الأرض متحركة، وأنه لا مانع من وقوف جسم فى الفضاء ، فإذا امتنع وقوفه فلسبب، وهو انجذاب الأشياء إلى مركز الكرة الأرضية.وهذا سبق إلى قانون الجاذبية الذى تقدم بعد ذلك، وإلى ما انتهى إليه العلماء من الأصل فى الأشياء أنها متحركة ما لم يوقفها موقف وليس العكس، وأن الذى يوقف السيارة إنما فعل الجاذبية والاحتكاك بالأرض ومقاومة الهواء، وإلاَّ لبقيت متحركة، وقد رأيت فيضًا من هذا البيان للأستاذ الدكتور أحمد ذكى فى كتابه الرائع « مع الله فى السماء ».وقرر ابن سينا أن النور ليس بجسم ولكنه كيفية فى جسم.وكلفه علاء الدولة بتصحيح الخلل فى التقاويم التى عملت بحساب الأرصاد القديمة، وأوشك أن يفرغ من تصحيحها لولا انقطاع العمل بالأسفار المتتالية.* * *واشتغل ابن سينا بالطبيعيات كالظواهر الجوية، وعلم طبقات الأرض، وتناولت تحقيقاته « الزلازل »، والأجسام المختلفة الدخانى والمائى والهوائى والنارى.وأفادت كتبه لا سيما الشفاء فوائد قيمة عن تكوين الجبال والمعادن والأحجار، واجتمعت له ملاحظات عن الظواهر الجوية كالرياح والسحب وقوس قزح.وعرف حقيقة النظر، وتكلم عن زاوية الإبصار، خلافًا لما اعتقده خطأً بعض الأقدمين أن النظر يكون بخروج شىء من العين يقع على المنظورات.وعنى ابن سينا بالموسيقى، سماعًا ودراسةً نظرية، وأقامها علـى قواعـد الرياضـة والملاحظات النفسية.وانصرف زمنًا إلى الفقه وتفسير القرآن الكريم، ولكنه كان معنيًّا فى التفسير باستخراج ما يصادف آراءه الفلسفية.فلا جرم إذن، فيما يختم الأستاذ العقاد هذا الفصل، فى أن الرجل كان موسوعة حيّة، وعبقرية ملهمة، وفعل فى مجال الثقافة الإنسانية قصارى ما تفعله العقول.تعقيـبيخلص الأستاذ العقاد فى تعقيبه إلى أن قارئ الصفحات المتقدمة يخرج بنتيجتين لا خلاف عليهما :أن المقررات العلمية التى اقترنت بالفلسفة القديمة قد تغيرت فى العصـور المتأخـرة، ولا سيما مقرراتهم فى علم الفلك وعلوم الطبيعة.وأن مشكلات الفلسفة لا تزال كما كانت أكبر من جهود الفلاسفة وأضخم من الحلول التى انتهت إليها تلك الجهود.ويضيف الأستاذ العقاد « أن أخطاء العلم القديم لا تغض من شأن الفلسفة القديمة ولا الفلاسفة الأقدمين. لأن موضوع الفلسفة هو » الوجود » ومسائله الأبدية، وهذه شىء ومعارف الناس عن الموجودات المتعددة شىء آخر. فمسائل الوجود الأبدية، باقية بعد مسائل العلم القديم ومسائل العلم الحديث على السواء، ولا يزال فلاسفة اليوم حيث كان فلاسفة الأمس فى هذا الموضوع الخالد المتجدد، وهم يرجعون إلى كثير من حلول الفلسفة القديمة للاستنارة بها والقياس عليها.وأنه ومن الواجب ألا نبالغ فى تسخيف الآراء الفلسفية التى اقترنت بما فهمه الفلاسفة الأقدمون فى الفلسفة والطبيعة.فإنهم استنبطوا القول بالعقول لتفسير سريان الفكر إلى المادة الجسدية، ونحن قد استنبطنا القول بالأثير لنفسر به سريان النور من الأفلاك إلى الفضاء».« وكل هذا لا يقدم ولا يؤخر فى أحكام المنطق ولا فى موضوع الفلسفة الأصيل وهو (الوجود) الذى لا يغيره تغير الآراء فى الموجودات».* * *أما المشكلات الفلسفية فيرى الأستاذ العقاد أن الأقدمين بالغوا كثيرًا فى مسألة منها فاستنفدت منهم أعظم الجهود. وهى مسألة الاتصال بين العقل والمادة.فإنهم جزموا بأن هذا الاتصال مستحيل بغير واسطة. وغير معروف من أين جاءت هذه الاستحالة إذا كنا لا نعرف ماهية العقل على التحقيق ولا ماهية المادة على التحقيق ؟ وعنده أن القول بأن العقل يؤثر فى المادة أيسر جدًا من القول بأن الكائنات فى وجود واحد تتألف من أصلين متناقضين أو منعزلين، وأن التأثير بينهما معدوم.ويغلب على ظن الأستاذ العقاد أن مصدر هذه الفكرة كلها إنما هو العقيدة الثنائية التى أخذها اليونان وغيرهم عن المجوس الأقدمين. وهى عقيدة الإلهين : إله النور، وإله الظلام، وإله الخير، وإله الشر، أو إله الإيجاد وإله الإفساد.وهى عقيدة يتوهم بعضهم أنها حلت المشكلة على وجهة معقولة وليست هى من العقل الصحيح فى شىء، لأن وجود إلهين سرمديين كلاهما واجب الوجود غير محدود البداية ولا النهاية مستحيل. فأحدهما يحد الآخر، وكل محدود لا يكون سرمدى الوجود.ووجود الخير الأبدى لا تترتب عليه استحالة منطقية. أما وجود الشر الأبدى فهو قول بوجود العدم، بل بما هو أسخف من وجود العدم، لأنه عدم يستطيع التعديم، أو شىء « سالب » يكون له إيجاب وعمل، ويكون مستغنيًا بذاته فى وجوده... فهو واجب الوجود ! أو واجب العدم لو ينصفونه!!فالخير المطلق وجود، والشر المطلق عدم، والعدم لا يكون فضلاً عن أن ينسب إليه التكوين : وقد يوجد الشر فى المحدودات لأن المحدود لا بدّ فيه من نقص. أمّا الشر فى إله سرمدى غير محدود فذلك أعجب ما يخطر فى الأذهان.لكن هذه العقيدة سرت إلى النحلة «الأورفية» فى آسيا الصغرى، ثم ظهر البحث فى العقل والمادة، وفى الخير والشر، وهى غالبة على عقول اليونان. فجمعوا بين الشر والهَيُولى، وبين الخير والعقل، وفصلوا بين الطبيعتين فصلاً سرمديًّا واحتاجوا إلى كل تلك الجهود للكشف عن واسطة لتأثير العقول فى الأجسام، ولم ينتهوا منها إلى قرار مفيد، إلاَّ هذه الثنائية التى لا تفسر شيئًا من الأشياء، وهى أحوج الأشياء إلى تفسير».وبعد جولة فلسفية فيما كان وفيما صار، ومنظور الأستاذ العقاد، ينتهى فى وضوح إلى أن « العقيدة الدينية » هى أقرب الفلسفات إلى المعقول، وليس قصارى الأمر فيها أنها أمر تصديق وإيمان.لا بد من وقفة فى كل تفسير للوجود.فوقفة المؤمن أصح فى النهاية من وقفات الفلاسفة: كل ما هو محدود فقد يحيط به القياس، ولا إحاطة بما ليست له حدود و« البارى » قديم سرمد لا يحده الزمان ولا المكان. ليس كمثله شىء. وهنا يحسن الوقوف.هل لأنه عقيدة وكفى؟كلاَّ، بل لأنه منطق سليم، ولأنه نهاية شوط العقول..www. ragai2009.com