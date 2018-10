برومو ميديا تنهى تعاقدها مع اليوم السابع وقنوات أون

بروموميديا

سمية كمال



أنهت شركة برومو ميديا، للدعايا والإعلان، التابعة لمجموعة إعلام المصريين، الوكيل الحصرى لموقع اليوم السابع، وشبكة قنوات أون، التعاقد رسميًّا مع المؤسستين، وقال يحيى سامح مدير عام الشركة، أنها لن تقدم على إبرام تعاقدات مع عملاء جدد فى الوقت الراهن، لإدارة حقوق وكالاتهم الإعلانية.



وقال سامح، لـ«المال»، إن برومو ميديا تعمل على تطوير عملها بالسوق المحلية، عبر وسائل إعلانية جديدة سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال شهرين .



و«برومو ميديا» هى شركة متخصصة فى إنتاج الإعلانات التجارية، والبرامج محليًا وخارجيًّا، بالإضافة لعمل «الجرافيكس» والمونتاج، وتنظيم المؤتمرات، وتأسيس القنوات الفضائية، وإنتاج الأفلام الوثائقية .



فى سياق متصل، علمت «المال» أن شركة «دى ميديا» اقتنصت منذ أيام حق الوكالة الإعلانية لشبكة قنوات أون والحياة، بعد إنهاء التعاقد مع برومو ميديا.



يأتى ذلك فى إطار تبنى قنوات الحياة خطة تطوير شاملة لاستعادة مكانتها، وتعيين ياسر سليم عضوا منتدبا لها .



وتمتلك شركة إعلام المصريين 4 قنوات هى ON E العامة، ON Sport الرياضية، ON live الإخبارية، وقنا ON drama للمسلسلات، وتستثمر شبكة قنوات أون، فى بث محتوى مميز من الأعمال الدرامية والبرامج ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، بجانب متابعتها الحصرية للمنتخب المصرى ضمن استعداداته لمباريات المونديال .



وأعلن الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم على فضائية أون، الاثنين الماضى أن آخر ظهور رسمى له سيكون يوم 15 مايو الجارى، نافيًا وجود أى خلافات مع القائمين على إدارة المحطة .