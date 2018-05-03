EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
برومو ميديا تنهى تعاقدها مع اليوم السابع وقنوات أون
الخميس 03 مايو 2018 09:31 ص
بروموميديا
أخر الأخبار
بروموميديا
سمية كمال
أنهت شركة برومو ميديا، للدعايا والإعلان، التابعة لمجموعة إعلام المصريين، الوكيل الحصرى لموقع اليوم السابع، وشبكة قنوات أون، التعاقد رسميًّا مع المؤسستين، وقال يحيى سامح مدير عام الشركة، أنها لن تقدم على إبرام تعاقدات مع عملاء جدد فى الوقت الراهن، لإدارة حقوق وكالاتهم الإعلانية.
وقال سامح، لـ«المال»، إن برومو ميديا تعمل على تطوير عملها بالسوق المحلية، عبر وسائل إعلانية جديدة سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال شهرين .
و«برومو ميديا» هى شركة متخصصة فى إنتاج الإعلانات التجارية، والبرامج محليًا وخارجيًّا، بالإضافة لعمل «الجرافيكس» والمونتاج، وتنظيم المؤتمرات، وتأسيس القنوات الفضائية، وإنتاج الأفلام الوثائقية .
فى سياق متصل، علمت «المال» أن شركة «دى ميديا» اقتنصت منذ أيام حق الوكالة الإعلانية لشبكة قنوات أون والحياة، بعد إنهاء التعاقد مع برومو ميديا.
يأتى ذلك فى إطار تبنى قنوات الحياة خطة تطوير شاملة لاستعادة مكانتها، وتعيين ياسر سليم عضوا منتدبا لها .
وتمتلك شركة إعلام المصريين 4 قنوات هى ON E العامة، ON Sport الرياضية، ON live الإخبارية، وقنا ON drama للمسلسلات، وتستثمر شبكة قنوات أون، فى بث محتوى مميز من الأعمال الدرامية والبرامج ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، بجانب متابعتها الحصرية للمنتخب المصرى ضمن استعداداته لمباريات المونديال .
وأعلن الإعلامى عمرو أديب مقدم برنامج كل يوم على فضائية أون، الاثنين الماضى أن آخر ظهور رسمى له سيكون يوم 15 مايو الجارى، نافيًا وجود أى خلافات مع القائمين على إدارة المحطة .
الإعلانات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا