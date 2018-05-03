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بنـــوك
مناقصة لاختيار استشارى صندوق المركزى لتمويل الابتكارات
الخميس 03 مايو 2018 09:28 ص
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
■ وكيل المحافظ: الفائز يشارك فى وضع استراتيجية مصر للتكنولوجيا المالية Fintech
سيد بدر
يستعد البنك المركزى لطرح مناقصة خلال الشهر الحالى على مكاتب الاستشارات والخبرة العالمية للمساعدة فى تدشين صندوق تمويل الابتكارات الذى أعلن عنه المحافظ، مطلع فبراير الماضى، برأسمال يصل إلى مليار جنيه.
قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستشاري الذي سيقع عليه الاختيار بنهاية مايو الحالى، سيتولى وضع النظام الأساسى للصندوق وآليات عمله، وقواعد وشروط منح التمويلات، وكيفية تقديم المساعدات الفنية والمالية للمستفيدين المحتملين، مشيرًا إلى عقد مباحثات مع شركات متخصصة فى مجال تمويل رأس المال المخاطر «فينشر كابيتال» خلال الزيارة الأخيرة التى نظمها المعهد المصرفى تحت رعاية المركزى لوادى التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
كما سيشارك الاستشاري الفائز، حسب وكيل المحافظ، في وضع استراتيجية مصر للتكنولوجيا المالية fintech.
وأضاف لـ«المال» أنه سيتم الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة فى مجال تمويل رأس المال المخاطر لإدارة الصندوق، عقب الانتهاء من إجراءات تدشينه، دون أن يذكر أجلًا زمنيًّا لبدء عمل الصندوق الجديد.
كان محافظ البنك المركزي طارق عامر قد كشف، خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا، الذى عُقد 8 فبراير الماضى، عن السعى لتأسيس صندوق استثمار جديد لتمويل الابتكارات برأسمال مليار جنيه، فى إطار استراتيجية يعمل عليها البنك لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمى لجذب وتنفيذ المشروعات التكنولوجية الجديدة.
وأكد أن الصندوق سيركز استثماراته فى قطاع التكنولوجيا المالية ومشروعات الدفع الإلكترونى وخفض تداول “الكاش”، كما أشار إلى أن الباب مفتوح أمام البنوك المحلية للمشاركة فى رأسمال الصندوق، وتشجيعها على تأسيس صناديق مماثلة؛ لدعم العقول المصرية واحتضان المواهب.
البنك المركزى
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