كومباس تقتنص ديزاينوبوليس مقابل 412 مليون جنيه

ممدوح عباس



■ «CIBC» سمسارًا لنقل الملكية.. وسداد 20 مليونًا لـ«سوديك» مقابل تغيير أغراض استخدام المبنى



- شريف عمر



استحوذت شركة كومباس القابضة للاستثمار على كامل أسهم «بنيان» للتجارة والتوزيع المالكة لمول ديزاينوبوليس الشهير لتجارة الأثاث وبيع المنتجات المنزلية، فى صفقة قاربت قيمتها 412 مليون جنيه، نتج عنها تخارج «القلعة» للاستثمارات المالية ومستثمرين عرب.



وأعلنت شركة القلعة، الأربعاء، قيام شركتها التابعة MENA Home Furnishings Malls بتوقيع اتفاق لبيع كامل حصتها من أسهم «بنيان» إلى شركة Realty Sky التابعة لكومباس.



وقالت مصادر مقربة من الصفقة إن هيكل ملكية «بنيان» للتجارة يتوزع ما بين 60% بصورة مباشرة وغير مباشرة لصالح «القلعة»، والباقى لعدة مستثمرين عرب من منطقة الخليج.



وأوضحت المصادر أنه سيتم سداد نحو 162 مليون جنيه من قيمة الصفقة نقدًا لصالح مساهمى بنيان، أما الجزء المتبقى والبالغ 250 مليونا سيتم دفعه نظير تسوية مديونيات مستحقة على الأخيرة لعدة بنوك، على رأسها عوده، بإجمالى نحو 300 مليون جنيه.



وقالت إن «كومباس» ستمول قيمة الصفقة عبر مواردها الذاتية، بالإضافة إلى قرض تأجير تمويلى من كوربوليس للتأجير التمويلى.



وأضافت المصادر أن شروط الصفقة تنص على أن يسدد الطرف البائع مبلغا يتراوح بين 20 و30 مليون جنيه لصالح شركة سوديك – المطور العقارى للأرض- بهدف إلغاء اتفاق حظر استغلال المول فى أغراض أخرى، بعيدة عن بيع الأثاث والمنتجات المنزلية.



يشار إلى أن «سوديك» اشترطت عند بيعها أرض المول لشركة بنيان، أن تقتصر استخداماته على بيع المنتجات المنزلية من الأثاث.



ولفتت المصادر إلى أن كومباس ستلجأ فى الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة لتطوير مبنى المول، وإضافة الأنشطة التجارية والإدارية عبر تأجير الوحدات للبنوك والشركات والمطاعم، ومختلف الأنشطة الترفيهية.



وعلمت «المال» أن مكتب TMS للاستشارات القانونية يتولى مهام المستشار القانونى لشركة كومباس كابيتال.

وأكدت المصادر أن «كومباس» ستركز فى الفترة المقبلة على توسيع حجم أعمال المول عبر الحصول على أراض جديدة، فى مناطق جغرافية مختلفة.



وتوقعت إنهاء إجراءات الصفقة خلال الشهر الحالى، مع تولى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية CIBC مهام نقل ملكية أسهم بنيان إلى كومباس خارج المقصورة بالبورصة.



وتأسست كومباس كابيتال عام 2010، وتدار عبر رجل الأعمال الشهير شامل أبو الفضل، ويضم هيكل ملكيتها رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، ونجله أيمن، وتعمل فى مجال الاستثمار المباشر.