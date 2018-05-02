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بورصة وشركات
«الأدوات المنزلية» تطرح مبادرة «التحول لأسرة منتجة» من زكاة رمضان
الأربعاء 02 مايو 2018 11:02 م
الغرف التجارية
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الغرف التجارية
كتبت: دعاء حسني
تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمبادرة "التحول لأسرة منتجة" من خلال أموال الزكاة، وهي عبارة عن كيفية تحويل أشخاص أو أسر من مد الأيدي والاحتياج الموسمي إلى أشخاص وأسر منتجين يساعدون في التنمية المجتمعية ويسدون حاجاتهم.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن المبادرة تتمحور حول تخصيص مبالغ الزكاة لتوزع لأشخاص قليلين يدلا من أن توزع على إجمالي الفقراء، بحيث يتم تحويل فئة ولو قليلة كل عام من أسر متلقية للزكاة والصدقات إلى أسر منتجة تساعد في تنمية والمجتمع، بل وتدفع هي الأخرى زكاة ومساعدات لتحول غيرها من الحاجة إلى الكفاف أو الاستغناء التام.
وأضاف الطحاوي أن "الفكرة أو المبادرة ببساطة لنفترض أن هناك شخصا ما قيمة الزكاه التي يخرجها ٥٠ ألف جنيه، كان يقوم بتوزيع تلك الزكاة على ٢٠٠ أو ٥٠٠ شخص، فيكون نصيب كل شخص من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه يصرفهم ويظل محتاج ولا تفيدة الزكاة إلا أيام قليلة، لكن إن تم تقسيم المبلغ بين شخصين مثلا أو حتى لشخص واحد يكون نصيب الفرد ٥٠ ألفا أو ٢٥ ألفا، وهنا يتمكن من فتح مشروع صغير على سبيل المثال عربية أكل أو كشك صغير، أو بضاعة يشتريها ويبيعها بالتقسط أو ورشة صغيرة لعمل منتجات خشبية أو بلاستيكية أو شراء بقرة عشار لفلاحة بسيطة أو لزراعة قطعة أرض بسيطة وغيرها".
وأشار إلى أنه بتلك الطريقة يتحول هذا الرجل أو هذه الأسرة من شخص محتاج إلى المجتمع إلى شخص أو أسرة منتجة ويصون كرامته وكرامة أسرته من أن يسأل الناس، ولو تم تعميم الفكرة ومؤسسة مثل مصر الخير وغيرها تبنتها على مستوى واسع، سيتحول عدد كبير من الأسر من الاحتياج السنوي لكرتونة رمضان أو للحوم الأضحية إلى أسر منتجة ذات كرامة ودخل ثابت، ويبدأ الشعور بالتكامل والتكافل الاجتماعي الحقيقي.
ولفت النظر إلى أنه يمكن خلال سنوات قليلة تحول أكثر من نصف المحتاجين إلى منتجين يعملون بعزة وكرامة.
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