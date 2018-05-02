تحطم طائرة نقل عسكرية أمريكية

تحطم الطائرة الجزائرية

رويترز



قالت متحدثة باسم مطار سافانا/هيلتون هيد الدولي في ولاية جورجيا الأمريكية إن طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز سي-130 تحطمت اليوم الأربعاء على مقربة من المطار.



وقالت القوات الجوية الأمريكية إنه ليس لديها بعد معلومات عن الواقعة.

