مساهمو الغربية للتنمية العمرانية يترقبون نتائج عمومية الأحد القادم

الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

شريف عمر :



يعقد مساهمو شركة الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية آمالا عريضة على الجمعية العمومية غير العادية للشركة، والمنتظر عقدها يوم الأحد الموافق 6 مايو الحالى، بمدينة طنطا، لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 22.5 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، مع مناقشة الموافقة على تداول حق الاكتتاب مفصلاً عن السهم الأصلي، والنظر في الموافقة على تعديل النظام الأساسي.



وشهد ملف شركة الغربية الاسلامية تطورات متغيرة بدأت بدخول عدد من المساهمين الجديد لهيكل الملكية، وعقد جمعية عمومية خلال النصف الثانى من العام الماضى، لاجراء زيادة رأسمال، قبل أن تتدخل هيئة الاستثمار لالغاء قرارات الجمعية، مع صدور قرار اخر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بتجميد حصص المساهمين الرئيسين فى الشركة، ومنعهم من التصويت فى الجمعية العمومية المقبلة، بداعى تملكهم مجتمعين لحصص تفوق ثلث رأسمال الشركة.



والمساهمون الرئيسيون الموقوفين من جانب الرقابة المالية هم المستثمر والى دولاتى غضبان، مؤسسة غنيمة نصار، عمر الزميع، حسين مصطفى جاد.



وعلمت المال أن إدارة الغربية الاسلامية تلقت اخطارات رسمية من عدد من المساهمين الرئيسيين ومنهم شركة اميرالد للتطوير وادارة المشروعات، والمساهم عبدالهادى القصبى العضو المنتدب الحالى، وشركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، والوريقات للتنمية والاستثمار الزراعى، فى بيع الحصص المملوكة لهم فى الغربية الاسلامية.



وقال نبيل حسان مدير علاقات المستثمرين فى الغربية الاسلامية إن المساهمين الجدد فى الشركة كانت لديهم خطط واضحة لتطوير المشروعات العقارية سواء القائمة أو الجديدة بالشركة



وأوضح أنه لم يتم حتى الآن خروج أياً من المساهمين الرئيبسيين، انتظاراً لعقد الجمعية العمومية المقبلة يوم 6 مايو الجارى.



وأشار حسان فى تصريحات خاصة لـ "المال" الى أن الشركة تملك قطعة ارض مساحتها 7800 متر بمدينة طنطا، من المخطط اقامة مشروع عقارة متكامل عليها.



وأكد استمرار مساعى الشركة لزيادة رأس المال لما يفوق 50 مليون جنيه، بهدف تعزيز قدرتها على التوسع بالقطاع العقارى، بجانب تسويق الوحدات السكانية الجاهزة، وتطوير الوحدات القائمة.



وكانت الشركة تسعى مع نهايات العام الماضى، لزيادة رأس المال المرخص من 50 مليون جنيه الي 500 مليون جنيه، بالاضافة لزيادة رأس المال المصدر من 22.5 مليون جنيه الى 50 مليون جنيه، مع اعتماد دراسة الجدوي الخاصة بإقامة مشروع تجاري إداري علي قطعة الارض الكائنة بطنطا والبالغ مساحتها 15500 متر مربع بالمشاركة مع الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل، بتكلفة استثمارية 321 مليون جنيه، وايرادات تفوق المليار جنيه.



وأعلنت البورصة اليوم تنفيذ صفقة من آلية الحجم الكبير على أسهم الغربية الاسلامية بقيمة 2.45 مليون جنيه على 297 ألف سهم بقيمة 8 جنيه للسهم الواحد، كما تم تنفيذ صفقة أول أمس بقيمة 7.09 مليون جنيه، وعلق عليها حسان بأن الشركة ما زالت تنتظر الاعلان عن تفاصيل تلك الصفقات.



ويسيطر التراجع على حركة سهم الغربية الاسلامية فى البورصة، واغلق متراجعًأ بنحو 4% خلال تعاملات اليوم ليصل الى مستوى 7.20 جنيه.



أظهرت القوائم المالية للشركة خلال 2017، تراجع الارباح بنسبة 28% بعد تحقيق ربحأً بقيمة 1.19 مليون جنيه، مقابل 1.6 فى 2016.



ويبلغ رأسمال الغربية الاسلامية 22.5 مليون جنيه، موزعاً على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

