رئيس الضرائب: 415 مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى أبريل 2018

كتبت مها أبوودن







قال رئيس مصلحة الضرائب عماد سامي إن حصيلة الضرائب بلغت منذ بداية العام المالي الحالي حتى أبريل 2018 نحو 415 مليار جنيه ليتحقق بذلك 100% من المستهدف في هذه الفترة.





وأضاف سامي في لقاء نظمته لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة التجارية الأمريكية برئاسة حسن حجازي، أن قواعد البيانات في المصلحة لم تحدث منذ العام 2005 إلى أن بدأ تحديث هذه القواعد بجرد 75% من الملفات بالمصلحة وهو إنجاز كبير قام به العاملون بمصلحة الضرائب، منوها بأن كبار ممولين المهم الحرة سددوا 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 أشهر بدلا من 500 مليون تم تسديدهم خلال العام الماضي من قبل المهن الحرة بالكامل.





أكد أن المصلحة ستشهد خلال الفنرة المقبلة تعيين 7 آلاف كادر جديد من الشباب حديثي التخرج للعمل بالمصلحة، مضيفا أن ذلك سيخضع لشروط مشددة وستتسم عملية الاختيار بين المتقدمين بالشفافية.





وأضاف أن مصلحة الضرائب تعاقدت مع شركة لتقييم المنظومة الضريبية استعدادا لعمل مناقصة لميكنة المصلحة بالكامل.





وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الشركات المساهمة في التعامل مع الضرائب إلى قطاعيين؛ قطاع القاهرة أول وقطاع القاهرة ثاني.