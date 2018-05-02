EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
صندوق التنمية المحلية يدعم المشروعات الصغيرة ببورسعيد
الأربعاء 02 مايو 2018 05:35 م
صندوق التنمية المحلية يدعم المشروعات الصغيرة ببورسعيد
أخر الأخبار
صندوق التنمية المحلية يدعم المشروعات الصغيرة ببورسعيد
أمانى العزازى
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن صندوق التنمية المحلية التابع لوزارة التنمية المحلية سوف يقوم بدعم تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لرفع المستوي الإقتصادي للمواطن من خلال خلق فرص عمل ذاتية.
وأكد المحافظ، خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية، علي أهمية الاستفادة من إمكانات صندوق التنمية المحلية في دعم المشروعات الإنتاجية والأسر المعيلة
وأصدر قرارا بتشكيل لجنة للاشراف علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة مدير شباب الخريجين،وعضوية ممثلين عن كل من: برنامج مشروعك، والتنمية الحضرية، والمنطقة الصناعية، والتعاون الإنتاجي والرائدات الريفيات، وتحديث الصناعة بالإضافة إلي عدد من الشباب من مختلف الأحياء ومنطقة سهل الطينة وبحر البقر.
وأشار محافظ بورسعيد إلي أنه سيتم دعم المشروعات التي تعمل في مجالات الإنتاج وتتضمن الصيد والثروة السمكية ومشروعات تربية الماشية وتجهيز المحلات وكذلك مشروع ال٨٢٥ فدان، مشددا علي أهمية توحيد الجهة التي تدعم المشروعات الصغيرة بهدف تأدية أفضل خدمة للمواطن خاصة وأن المستهدف الأكبر في تلك المشروعات هم الشباب.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا